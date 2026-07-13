Se inauguró la oficina de ARBA en Cacharí

Este lunes en la Delegación de Cacharí, se realizó el acto de inauguración de la nueva oficina de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que volverá a funcionar en la localidad.

Estuvieron presentes el intendente Nelson Sombra; el delegado Raúl Fernández; el director ejecutivo de ARBA Cristian Girard, junto a integrantes de su equipo; la senadora provincial Inés Laurini; autoridades del Departamento Ejecutivo, concejales y comunidad en general.

En la ocasión, Fernández expresó que “estamos felices por lo que está ocurriendo acá. Para Cacharí es un momento muy importante haber recuperado este servicio en una localidad que tiene más de 900 adultos mayores, tenemos 3900 habitantes”.

“Facilitar la atención al público, especialmente a nuestros abuelos, es humanizar la política. El 2 de agosto de 2018 hubo una decisión política desacertada de cerrar entre 12 y 14 oficinas. Hoy, 13 de julio de 2026, tenemos la decisión política del intendente Nelson Sombra y del gobernador Axel Kicillof de volver a abrirla. Para eso sirve esta herramienta maravillosa, para que Cacharí vuelva a contar con ARBA y para seguir humanizando la política. Estamos muy felices”-enfatizó.

Por su parte, Girard manifestó que “la alegría de compartir este momento no es solo por la reapertura del centro para Cacharí, sino también por el trabajo conjunto con el gobierno municipal, con Nelson y todo su equipo. En estos tiempos, donde hay quienes piensan que el Estado no tiene que existir, nosotros hacemos el esfuerzo de acercar los servicios de ARBA y, junto al Municipio, poner en funcionamiento una oficina pública como corresponde, para atender a los ciudadanos que viven en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires”.

“Que no haya bonaerenses de primera y de segunda es una de las visiones del gobierno de Axel Kicillof. No puede ser que haya lugares donde el Estado no llegue o llegue con servicios de menor calidad. Esta reapertura manifiesta ese compromiso con esa visión política”-agregó.

Más adelante, destacó que “estamos convencidos de que, en estos tiempos donde hay tanto discurso que apuesta al individualismo, hay que construir comunidad y eso se hace desde el Estado. Que esta reapertura simbolice el compromiso del gobierno provincial con los ciudadanos de Azul, de Cacharí y de toda la provincia”.



Palabras del Intendente

En este marco, el intendente Sombra felicitó a la comunidad de Cacharí y señaló que “la verdad es que la comunidad ha pegado un vuelco enorme. Desde que uno entra y recorre las instalaciones, los distintos espacios públicos, se nota el compromiso de los vecinos y vecinas con su comunidad y el trabajo cotidiano para acompañar y resolver los problemas de la sociedad”.

“Esto que celebramos hoy es más que merecido para esta comunidad, para el partido de Azul. Ocho años después pudimos recuperar esta oficina de ARBA, no por capricho, sino porque creemos en la accesibilidad de las personas para resolver sus problemas y en la humanización de la política. Que una persona mayor pueda venir y encontrar a alguien que la acompañe, la asesore y la ayude a realizar un trámite”-remarcó.

Asimismo, Sombra resaltó que “en comunidades como esta todavía existe el compañerismo, la solidaridad y la cercanía con quienes más lo necesitan. Además, alrededor de Cacharí viven cientos de familias de la zona rural para las que esta delegación representa el servicio más cercano”.

“Hemos propuesto un transporte público que resuelve parte de estas cuestiones, pero también están el tiempo y el dinero que implica trasladarse. Qué mejor que volver a tener este servicio acá y que Graciela pueda desempeñar nuevamente su tarea en su comunidad, porque cuando la ex gobernadora Vidal decidió cerrar 14 oficinas de ARBA, la trabajadora tuvo que empezar a trabajar en Las Flores”-añadió.

Finalmente, Sombra agradeció al gobernador Axel Kicillof “por la decisión que ha tenido junto a cada uno de sus funcionarios, porque se han ocupado de equipar esta oficina con toda la tecnología necesaria. Eso tiene que ver con el sentido que queremos darle a la delegación de ARBA en Cacharí. Accesibilidad para la comunidad y condiciones adecuadas para que los trabajadores del Estado puedan acompañar de la mejor manera a cada vecino y vecina”.