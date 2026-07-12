Intentó ingresar a un depósito para robar, amenazó al propietario y terminó aprehendido tras resistirse a la Policía

Un hombre de 30 años fue aprehendido este domingo en Azul, acusado de intentar cometer un robo en un depósito, amenazar de muerte al propietario del lugar y resistirse al accionar del personal policial al momento de su detención.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:10 en un depósito ubicado sobre calle Alberdi al 1145. Según informaron, efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 y procedieron a la aprehensión de Alejandro Rubén Frías, de 30 años.

De acuerdo con la investigación, instantes antes el acusado habría forzado el portón de ingreso al predio, sin llegar a dañarlo, e ingresado hasta un depósito. El propietario, que se encontraba en el lugar, aportó registros fílmicos en los que se observó la maniobra.

Siempre según la información oficial, Frías no logró sustraer ningún elemento debido a que se activó el sistema de alarma. En ese contexto, habría amenazado de muerte al propietario.

Al arribar los efectivos, el sospechoso intentó agredirlos con golpes de puño y ofreció resistencia a su detención, aunque finalmente fue reducido sin que se registraran policías lesionados.

En la causa interviene la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, quien avaló el procedimiento y dispuso la formación de actuaciones por los delitos de hurto en grado de tentativa, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad. Además, el imputado fue notificado de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y deberá comparecer a primera audiencia este lunes 13 de julio, en horario a confirmar.