Presentaron en Azul un programa de monitoreo electrónico para casos de alto riesgo por violencia de género
Actualidad07/07/2026NdA
El intendente Nelson Sombra firmó la adhesión a la iniciativa provincial.
Te puede interesar
Su eje estará en la articulación entre educación y trabajo.
Fueron donadas al Hospital Materno Infantil de Azul.
Accidente de tránsito en Ruta 3
NdAActualidad17/11/2025
Un hombre fue trasladado al hospital.
La nueva obra, realizada por el artista Mariano Chanourdie, continúa la propuesta de homenajear a personajes clásicos de la historieta argentina.
Recuperan una moto robada
NdAActualidad13/11/2025
Dos personas resultan notificadas en el marco de una causa por hurto agravado.
Colocaron un nuevo cartel con las cifras actualizadas de siniestros en la Ruta 3
NdAActualidad09/11/2025
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Lo más visto
Trabajadores de Corredores Viales denuncian despidos, indemnizaciones insuficientes y un futuro laboral incierto
NdAPolítica29/06/2026
El estado de malestar de los trabajadores crece día a día.
Las aprehensiones fueron por provocar disturbios en la vía pública.
Fue este sábado por la noche.
Con una convocatoria que superó las expectativas, Lucas Moyano presentó su libro
NdAInformación general06/07/2026
Se trata de evidencia digital y litigación estratégica.
Se llevaron dinero, golosinas y una cámara de seguridad.
El artista local fue recibido por el intendente Nelson Sombra.
Presentaron en Azul un programa de monitoreo electrónico para casos de alto riesgo por violencia de género
NdAActualidad07/07/2026
El intendente Nelson Sombra firmó la adhesión a la iniciativa provincial.
Se elimina el pago en efectivo en los peajes y el pase para autos en Hinojo aumenta un 19,14%
NdALa Región07/07/2026
Chau al efectivo en los peajes.