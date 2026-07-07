Presentaron en Azul un programa de monitoreo electrónico para casos de alto riesgo por violencia de género

Ayer por la mañana, en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial, se llevó a cabo la presentación del Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad estuvo encabezada por Agustina Gerosi, directora de Videovigilancia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Rocío Pereyra, referente del Programa de Abordaje Multiagencial de Casos Críticos de Violencias por Razones de Género del Ministerio de Seguridad; y Julieta Tizzano, directora de Enlace Territorial para Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

En representación del Municipio participó Victoria Fraga, integrante de la Unidad de Gestión. Además, asistieron trabajadores y trabajadoras de distintas áreas comunales y de organismos con presencia local vinculados al abordaje de esta problemática.

En este marco, se informó que el intendente Nelson Sombra suscribió el acta de adhesión al programa, cuyo objetivo es fortalecer la prevención, el abordaje y el seguimiento de situaciones de alto riesgo mediante la implementación de herramientas de monitoreo electrónico en casos que cuentan con medidas judiciales de protección. De este modo, se consolida el trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa permitirá potenciar las acciones coordinadas en el marco de las políticas públicas destinadas a la prevención y atención integral de las violencias por razones de género.

Una de las principales innovaciones del programa es la incorporación de Dispositivos Duales Electrónicos para situaciones de alto riesgo. En estos casos, el agresor porta una tobillera transmisora junto a un rastreador GPS que funciona como puente de comunicación, mientras que la persona damnificada cuenta con un dispositivo que establece una zona de protección para su resguardo.

Esta herramienta se complementa con el acompañamiento psicosocial a la persona en situación de violencia y la participación obligatoria del agresor en espacios de abordaje de las masculinidades, como parte de una estrategia integral orientada a prevenir la reiteración de los hechos.