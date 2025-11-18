Internas de la Unidad 52 confeccionaron sábanas de cuna

Mujeres privadas de la libertad de una cárcel bonaerense de Azul elaboraron, en el marco de una iniciativa solidaria, sábanas de cuna destinadas al Hospital Zonal Especializado Materno Infantil “Argentina Diego”. La entrega del material confeccionado se realizó este lunes, según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El proyecto se desarrolló en la Unidad 52 y fue coordinado por el Polo Productivo del Complejo Centro Zona Norte. En respuesta a una solicitud del nosocomio, las internas confeccionaron 20 juegos de sábanas de cuna que serán utilizados por pacientes asistidos en el área materno infantil.

La producción estuvo a cargo de las mujeres que integran el Taller Textil de la Sección Talleres de la Unidad 52, espacio donde se llevan adelante actividades formativas y productivas orientadas a la capacitación laboral.

La entrega del material se concretó en las instalaciones del hospital y contó con la presencia de la directora de la Unidad 52, Mariela Luján; la subdirectora de Asistencia y Tratamiento, Yanina Cueto; el jefe del Departamento Técnico Productivo, Oscar Córdido; la jefa del Departamento Administrativo, Yanina Gallastegui; el jefe del Departamento de Seguridad Integral Laboral, Andrés Balderrama; la jefa de Parquización, Carolina Luján; y la jefa del Servicio de Enfermería, Lic. María Silvia Tucci, junto a integrantes del equipo del establecimiento de salud.

Desde el SPB señalaron que esta acción reafirma el compromiso institucional con la comunidad y destaca la importancia de promover actividades que fortalezcan las habilidades laborales de las internas, al mismo tiempo que contribuyen solidariamente con instituciones locales.