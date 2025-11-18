Detienen a un joven acusado de un robo agravado

En el marco de la causa caratulada “Robo agravado por escalamiento”, este martes se concretó la detención de un joven de 21 años.

El hecho se inició cuando un empleado de una cancha de fútbol 7 ubicada en De Paula y Sarmiento, en Azul, se presentó en la comisaría tras constatar que el portón trasero del establecimiento había sido violentado.

En el lugar advirtió el faltante de diversas herramientas, entre ellas un elemento que había sido recuperado horas antes por otro vecino. Este último había observado a un individuo desconocido a bordo de una bicicleta mountain bike color naranja fluo detenerse en calle Salta al 400 y manipular un objeto que luego intentó llevarse.

Con estos datos, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul analizó registros fílmicos y declaraciones testimoniales, lo que permitió establecer la mecánica del hecho y recaratularlo como robo agravado por escalamiento. La investigación permitió también identificar al presunto autor como Diego Armando Gonzales, de 21 años.

Tras diversas tareas encubiertas e investigativas, los efectivos lograron detener al joven en la intersección de las calles Belgrano, Alem y General Paz, en la ciudad de Tandil. La Unidad Fiscal N° 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes, incluyendo las notificaciones legales de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y la audiencia judicial prevista para este mediodía.



