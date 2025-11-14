A pedido del Municipio, la CEAL realiza mejoras de iluminación en la Ruta 3

El Municipio de Azul informó que se están llevando adelante trabajos de modernización del sistema de iluminación sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el marco de la Ley Provincial 11.769 que regula la distribución de la energía eléctrica en territorio bonaerense.

La obra es ejecutada por la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), a partir de una solicitud del municipio, y cuenta con una inversión de $15.338.980,27. El financiamiento proviene de recursos incluidos en la tarifa de la Cooperativa, conforme a la normativa vigente.

Según se detalló, la primera etapa —ya concluida— abarcó el tramo comprendido entre las calles Malere y Lamadrid, donde se instalaron nuevas luminarias LED que mejoran significativamente la visibilidad y ofrecen mayor seguridad para quienes transitan por la zona.

Los trabajos continuarán ahora en el sector ubicado entre Lamadrid y Mujica, mientras que una tercera fase se desarrollará entre Yrigoyen y Puan, completando así el proceso de modernización previsto para este corredor vial estratégico de la ciudad.