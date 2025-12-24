Prisión perpetua para los asesinos de Celia Wagner

La Justicia condenó a prisión perpetua a los dos jóvenes responsables del brutal asesinato de Celia Edelma Wagner, una docente jubilada de 81 años, ocurrido en enero de 2020. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, que los halló culpables del delito de homicidio criminis causa.

El crimen tuvo lugar en la vivienda de la víctima, en el marco de un robo. Según se probó durante el juicio, Celia Wagner fue atacada salvajemente por los agresores, quienes la golpearon en la cabeza con un elemento de hierro, provocándole la muerte.

Por el asesinato fueron condenados Gabriel Ignacio Magariño Vásquez (25), con domicilio en Azul, y Facundo Emiliano López (27), oriundo de Ensenada. Ambos fueron considerados coautores del crimen.

El tribunal determinó que el homicidio fue cometido para asegurar y ocultar el robo, encuadrando la conducta en la figura penal de homicidio criminis causa, por lo que resolvió aplicar la pena máxima prevista por la ley: prisión perpetua.