Siniestro vial en calles Libertad y Corrientes

El hombre quedó a disposición de la justicia.
Este jueves, alrededor de las 18:20 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Libertad y Corrientes de la ciudad de Azul.
Por motivos que son materia de investigación, se produjo una colisión entre un automóvil Honda CRV LX, dominio JCA-659, color negro, conducido por Juan Carlos Tapia (52), y una motocicleta Zanella ZB 110 cc, dominio A038KWC, color azul, que era guiada por Braian Ezequiel Ponce (19), quien circulaba acompañado por Melani Bradas (18).
Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del motovehículo resultaron con lesiones que, según se informó, no revisten riesgo de vida. Los jóvenes fueron trasladados al nosocomio local para su correspondiente atención médica.
En el lugar trabajó personal policial de CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias de rigor.
Se iniciaron actuaciones caratuladas “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial Azul.
La falla habría ocurrido en el sistema eléctrico del auto.
Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.
Allanamiento y detención por robo agravado
El joven quedó a disposición de la justicia.
Con desfile, espectáculos musicales y acto protocolar, Azul celebró su 193º Aniversario
La ciudad celebró un nuevo aniversario con una jornada cargada de actividades.
El hecho ocurrió en Azul.
El hecho ocurrió en Azul.
Accidente de tránsito en Ruta 51
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Allanamiento y detención por robo agravado
El joven quedó a disposición de la justicia.
Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.
La falla habría ocurrido en el sistema eléctrico del auto.
Finalizó el curso de árbitro provincial de fútbol organizado por la Asociación Azuleña de Árbitros
Con la capacitación a cargo de un instructor nacional, se entregaron certificaciones.
Los jóvenes solo recibieron heridas leves.