Siniestro vial en calles Libertad y Corrientes

Este jueves, alrededor de las 18:20 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Libertad y Corrientes de la ciudad de Azul.

Por motivos que son materia de investigación, se produjo una colisión entre un automóvil Honda CRV LX, dominio JCA-659, color negro, conducido por Juan Carlos Tapia (52), y una motocicleta Zanella ZB 110 cc, dominio A038KWC, color azul, que era guiada por Braian Ezequiel Ponce (19), quien circulaba acompañado por Melani Bradas (18).

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del motovehículo resultaron con lesiones que, según se informó, no revisten riesgo de vida. Los jóvenes fueron trasladados al nosocomio local para su correspondiente atención médica.

En el lugar trabajó personal policial de CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias de rigor.

Se iniciaron actuaciones caratuladas “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial Azul.