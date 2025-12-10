Allanamiento y dos detenidos por un robo triplemente agravado

Este miércoles, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Falucho Oeste al 0300, en el marco de una causa por “Robo triplemente agravado, por el uso de arma, en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad”. La medida fue dispuesta mediante la Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y Detención con intervención de la UFI N°17 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, del Departamento Judicial de Azul.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos un joven de 19 años identificado como Lautaro Ezequiel Escobar y un menor de 16 años, ambos con antecedentes. Además, se secuestraron una cuchilla de carnicero con cabo blanco, prendas de vestir, gomeras y un motovehículo Corven 110 cc descachado que habría sido utilizado durante el hecho investigado.

La causa se originó a partir de la denuncia realizada por un joven de 23 años, quien informó que el 7 de diciembre, alrededor de las 5.30, fue perseguido por tres sujetos —dos de ellos a bordo de motocicletas 110 cc— y finalmente alcanzado en calle Roca entre Jujuy y Comandante Franco. Allí, uno de los agresores lo golpeó en el rostro y, mediante amenazas con una cuchilla tipo carnicero, le sustrajo la billetera y otros objetos personales.

Tras el análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores y concretar el operativo, que contó con apoyo de la Jefatura Departamental, la UPPL Azul y el CPA Azul.

En la misma diligencia, se labró una infracción adicional a Escobar por violación a la Ley 23.737, luego de encontrarse en el patio de la vivienda cuatro plantas de marihuana. Por este hecho se iniciaron actuaciones por separado con intervención de la UFI N°22.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso el cumplimiento de los artículos 1 y 60 del CPP, además del traslado inmediato de ambos detenidos a sede judicial para prestar declaración indagatoria según el artículo 308 del mismo código.