Siniestro vial en Av Mitre y Rauch

En horas de la mañana de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Mitre y Rauch, en Azul.

Según informaron fuentes oficiales, por causas que aún se investigan, chocaron una motocicleta Yamaha YBR 125 cc —sin dominio colocado y de color negra— conducida por un menor de 16 años, y un automóvil Ford Focus color champagne, dominio OBV-625, guiado por Alejandro David Olivetto, de 58 años.

Como consecuencia del impacto, el adolescente que se movilizaba en el rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones, aunque sin riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de patrullas y personal de Policía Científica.

La causa fue caratulada como Lesiones Culposas y quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.