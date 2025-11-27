Tres personas resultaron lesionadas en una colisión entre motos

Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Este jueves por la tarde, alrededor de las 15, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle 308 y Las Flores Norte.
Según informaron, por causas que aún se investigan colisionaron dos motocicletas: una Gilera Smash 110 cc, dominio A228MDA, conducida por Thiago Alan Pais (25); y una Brava 110 cc sin dominio colocado, manejada por Nicolás Buceta (38), quien viajaba acompañado por Daniela Gallardo (27).
A raíz del impacto, los tres involucrados fueron trasladados en ambulancia al Hospital Municipal, donde fueron atendidos por lesiones que no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajaron personal del Comando de patrullas y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como Lesiones Culposas y es tramitada por la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.
