Comenzó en Azul el operativo provincial de Atención al Turista en rutas

El Municipio de Azul informa que comenzó a implementarse en el distrito el operativo del Sistema de Atención al Turista, impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que brindará cobertura para la atención de accidentes y emergencias que ocurran sobre las rutas N° 3, 226, 51 y 60, durante los meses de enero y febrero.

El dispositivo tiene como objetivo reforzar la atención prehospitalaria, fortaleciendo el sistema de emergencias municipal ya que las atenciones realizadas por el equipo provincial son posteriormente derivadas al Hospital Pintos para continuar su asistencia.

En este contexto, este mediodía en el acceso a Azul por la Ruta Nacional N° 3, el secretario y el subsecretario de Salud Hernán Combessies y Juan Kubik, respectivamente, verificaron el equipamiento disponible, que incluye una ambulancia de alta complejidad y aparatología especializada.

Asimismo, los funcionarios municipales dialogaron con Silvio Giuliani, coordinador de Emergencias de la Región Sanitaria, sobre la importancia del operativo de seguridad vial, que cubrirá todas las rutas del perímetro de Azul y permanecerá en la ciudad durante la temporada de verano.

Al respecto, Combessies señaló que “en las últimas semanas se ha registrado un aumento en la cantidad de accidentes viales, principalmente sobre la Ruta Nacional N° 3, debido al estado de deterioro de la calzada y a la mayor circulación propia del período vacacional”.