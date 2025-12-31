Azul garantiza la continuidad de Gendarmería Nacional con la firma de un nuevo contrato

Esta mañana, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra encabezó la firma del contrato de alquiler del inmueble donde se instalará Gendarmería Nacional, una medida que asegura la continuidad de la fuerza en el partido de Azul.

Según se informó, a partir de la próxima semana los efectivos comenzarán a funcionar en el edificio ubicado en avenida Piazza 1501, desde donde desarrollarán sus tareas habituales en articulación con la Justicia Federal y en función de las necesidades de la comunidad.

Durante el encuentro se destacó que, a través de las gestiones realizadas por el Municipio, se garantiza la permanencia de Gendarmería Nacional en el distrito, permitiendo que la fuerza continúe cumpliendo un rol clave tanto en el control y la seguridad de las rutas nacionales como en los requerimientos que surjan dentro de la jurisdicción.

De la firma participaron el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Portaluppi, autoridades de Gendarmería Nacional y representantes del establecimiento donde se emplazará la nueva sede.

Al respecto, Portaluppi señaló que el nuevo espacio “responde a las necesidades operativas de Gendarmería y facilitará la prestación del servicio, especialmente en las rutas nacionales N° 3 y N° 226, que demandan un gran esfuerzo, concientización y una presencia permanente de la fuerza”.