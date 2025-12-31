Azul garantiza la continuidad de Gendarmería Nacional con la firma de un nuevo contrato

El Municipio invirtió cerca de $700 millones en obras de alumbrado público durante 2025
Los trabajos, financiados a través de la Ordenanza N° 3000 y ejecutados junto a la CEAL, permitieron ampliar y modernizar la infraestructura lumínica.
Esta mañana, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra encabezó la firma del contrato de alquiler del inmueble donde se instalará Gendarmería Nacional, una medida que asegura la continuidad de la fuerza en el partido de Azul.
Según se informó, a partir de la próxima semana los efectivos comenzarán a funcionar en el edificio ubicado en avenida Piazza 1501, desde donde desarrollarán sus tareas habituales en articulación con la Justicia Federal y en función de las necesidades de la comunidad.
Durante el encuentro se destacó que, a través de las gestiones realizadas por el Municipio, se garantiza la permanencia de Gendarmería Nacional en el distrito, permitiendo que la fuerza continúe cumpliendo un rol clave tanto en el control y la seguridad de las rutas nacionales como en los requerimientos que surjan dentro de la jurisdicción.
De la firma participaron el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Portaluppi, autoridades de Gendarmería Nacional y representantes del establecimiento donde se emplazará la nueva sede.
Al respecto, Portaluppi señaló que el nuevo espacio “responde a las necesidades operativas de Gendarmería y facilitará la prestación del servicio, especialmente en las rutas nacionales N° 3 y N° 226, que demandan un gran esfuerzo, concientización y una presencia permanente de la fuerza”.
Este miércoles hubo sesión extraordinaria.
Familias de la localidad recibieron las actas de adjudicación que les permiten tomar posesión de los lotes asignados.
La intervención demandó una inversión superior a los 66 millones de pesos provenientes del Fondo de Salud y permitió sumar nuevos consultorios y mejorar integralmente el edificio.
Mientras los organismos responsables niegan el abandono, la Ruta 3 sigue en estado calamitoso: bastaría con transitarla para advertir la urgencia de arreglarla y mantenerla.
El intendente dialogó con la conducción del establecimiento sobre el funcionamiento de la unidad y posibles acciones conjuntas para el próximo año.
La ruta ya se encuentra liberada al paso.
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015.
Dos personas resultaron con lesiones leves.
El conductor del auto fue trasladado consciente al nosocomio.
El hecho se denunció ayer martes.
