Taller abierto sobre compostaje y entrega de composteras en la Escuela N° 13

En la Escuela N° 13, se llevó a cabo un taller abierto sobre compostaje que contó con la participación de aproximadamente 180 personas, en el marco de una propuesta orientada a fomentar prácticas sustentables en la comunidad.

La actividad estuvo a cargo de técnicos de la Dirección de Comunidades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con la coordinación del área de Ambiente del Municipio. Durante el encuentro se abordaron conceptos fundamentales como qué es el compost, sus beneficios, qué materiales pueden utilizarse y cómo realizar el proceso de manera adecuada.

La iniciativa se desarrolló en el contexto del Mes del Compostaje y del Plan Provincial que impulsa esta práctica, con el objetivo de promover la participación ciudadana en la reducción de residuos sólidos urbanos, desde una perspectiva de educación ambiental y ambientalismo popular.

En la ocasión, además, se realizó la entrega de composteras plásticas de 60 litros a vecinos y vecinas interesados en comenzar o continuar con esta práctica, incentivando la disminución de residuos orgánicos y la correcta separación de materiales reciclables.

Recomendaciones para el uso del compost

Durante la jornada, también se brindaron sugerencias para su aplicación:

Para plantas: utilizar un 30% de compost y un 70% de tierra.

En macetas: remover la capa superficial, aplicar compost (30%) y cubrir nuevamente con la misma tierra.

Para césped: extender una capa fina sobre la superficie para fortalecerlo.

Té nutritivo: mezclar compost con agua en partes iguales y aplicar cada 15 a 20 días.

Asimismo, se destacó la importancia de no excederse en la cantidad y de cubrir siempre con tierra o materia orgánica seca, como chip de poda, para optimizar los resultados.