Trágico siniestro vial en el kilómetro 251 de la Ruta 3

Un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado alrededor de las 13:30 en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N°3, a la altura de Cacharí, dejó como saldo una víctima fatal y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro involucró a un automóvil marca Renault Duster de color blanco (dominio OUT-450) y un camión térmico (dominio DTG-020), conducido por Mauricio Germán Machado, de 47 años. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado de menor porte se incendió, quedando su conductor atrapado en el interior. La víctima fue identificada como Osvaldo Daniel Ramírez, de 65 años, domiciliado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, personal médico del hospital municipal, agentes de Corredores Viales y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron tareas de asistencia y control de la situación.

Debido a la magnitud del hecho, la Ruta Nacional N°3 permaneció totalmente cortada al tránsito por varias horas, generando importantes demoras y largas filas de vehículos en ambos sentidos.

La causa fue caratulada y quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul, que investiga las circunstancias en las que se produjo el trágico siniestro.