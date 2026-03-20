Desbaratan un kiosco de drogas en el barrio Belén de Olavarría

En un operativo realizado durante la madrugada de este jueves 19, fuerzas policiales lograron desarticular un punto de venta de estupefacientes ubicado en el corazón del barrio Belén de la ciudad de Olavarría.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y el área de Cinotecnia (canes) del Departamento Descentralizado Centro de Sierra Chica. En este marco, se concretaron tres allanamientos en domicilios situados sobre calle Dionisio Recabarren, entre Amparo Castro y prolongación Aguilar.

La investigación, que se extendió durante varios meses, se desarrolló bajo la intervención de la UFI N° 19, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, y permitió reunir pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento, otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por la jueza Fabiana San Román.

Durante el despliegue, los efectivos lograron interceptar a un comprador que salía de uno de los domicilios investigados, secuestrando sustancias ilícitas y otros elementos de interés para la causa. En los allanamientos se incautaron dosis de cocaína fraccionada listas para su comercialización, marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al momento de la irrupción policial, el principal sospechoso se encontraba en el lugar desarrollando la actividad ilícita, pese a la temprana hora, y tenía en su poder 72 dosis de cocaína y un revólver calibre 22.

Finalizados los procedimientos, y mientras el personal policial se retiraba del barrio, un grupo de personas atacó a los efectivos con piedras y objetos contundentes. Ante esta situación, intervinieron los grupos de contención, logrando dispersar la agresión y garantizar la salida segura del personal y de los aprehendidos.

Como resultado del operativo, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de una pareja, ambos mayores de edad, cuyos datos no fueron difundidos para no entorpecer la investigación en curso. Los detenidos serán indagados en sede judicial y se solicitará su detención formal. Mientras tanto, permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.