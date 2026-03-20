Efectivos policiales regresaron a Azul y se suman al refuerzo de la seguridad local

Este mediodía, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra, junto al jefe de Gabinete Ignacio Pallia, recibió a efectivos policiales azuleños que volvieron a prestar servicio en el distrito tras desempeñarse en distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participaron autoridades y personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul, encabezados por su titular, Rafael Ábalo.

Durante la reunión, los funcionarios les dieron la bienvenida y dialogaron con los agentes sobre la importancia de su incorporación a las dependencias locales, destacando la satisfacción de que puedan desarrollar su labor en la comunidad de la que son oriundos.

Asimismo, se remarcó que el regreso de los efectivos fue posible gracias a gestiones articuladas con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito.