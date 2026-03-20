Camión impactó contra una columna de media tensión en Cacharí

Tras varios meses de investigación, se realizaron tres allanamientos que permitieron detener a una pareja.
Un camión protagonizó un incidente este viernes en la localidad de Cacharí, luego de colisionar contra una columna de media tensión tras presentar una falla mecánica.
El hecho ocurrió en la intersección de Ruta Nacional N° 3 y avenida Rivadavia, donde un camión Mercedes Benz que se encontraba estacionado sufrió un desperfecto en el sistema de frenos, lo que provocó su desplazamiento e impacto contra la estructura eléctrica.
Como consecuencia del choque, la columna resultó derribada.
Según se informó no se registraron personas heridas ni interrupciones en el tránsito vehicular sobre la ruta.
En el lugar trabajó personal de la CEAL abocado a las tareas de reparación y normalización del servicio, y efectivos de la Subcomisaria de Cacharí.
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El paso en la zona se encuentra reducido.
El hecho ocurrió en Olavarría.
Los caballos eran llevados a una jineteada.
Además notificaron a un joven por encubrimiento.
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Los agentes, que prestaban servicio en otros puntos de la provincia, fueron reincorporados a dependencias locales.
Participaron funcionarios, municipios y representantes de distintos sectores.
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Tras varios meses de investigación, se realizaron tres allanamientos que permitieron detener a una pareja.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
Solicitan circular con precaución por la zona.