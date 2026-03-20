Encuentro regional para debatir el Plan de Infraestructura bonaerense

Ayer, en Tandil, se desarrolló un encuentro regional encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, junto a actores estratégicos y referentes de la sociedad civil, con el objetivo de analizar el Plan de Infraestructura para el Desarrollo bonaerense.

La jornada tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario de la UNICEN y contó con la participación de representantes de los municipios de Azul, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho, Benito Juárez, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Rauch y Tandil.

En representación del Municipio de Azul estuvieron presentes el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, junto a funcionarios de su área, y el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.

El encuentro, denominado “¿Cuánto futuro cabe en la provincia de Buenos Aires?”, reunió a integrantes del sector productivo, académico y del conocimiento, cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y referentes del ámbito público y privado.

La actividad tuvo como eje la construcción de una agenda que permita al Estado provincial definir y planificar obras públicas orientadas al desarrollo social y productivo, promoviendo la generación de empleo, la integración regional y la reducción de desigualdades. En este marco, se desarrollaron mesas participativas organizadas por ejes temáticos para aportar al diseño del plan.

Mesas de trabajo y ejes estratégicos

Durante la jornada, se abordaron distintos aspectos clave para el desarrollo de la infraestructura en la provincia. En la mesa de Energía accesible y sostenible se analizaron estrategias para mejorar el transporte y la distribución de electricidad, ampliar el acceso al gas natural y fomentar energías renovables.

En tanto, el eje de Conectividad y Logística se centró en la necesidad de garantizar una red eficiente que favorezca el desarrollo federal y el equilibrio territorial. Por su parte, la mesa de Gestión Integral del Recurso Hídrico debatió sobre el uso sostenible del agua y la adaptación a fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones.

También se trabajó sobre la Infraestructura del Cuidado, orientada a reducir brechas sociales y territoriales, y sobre la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades, que busca promover el arraigo y una planificación urbana articulada entre localidades.

Además, se desarrolló una mesa específica de Juventudes, destinada a incorporar la mirada de los jóvenes en la planificación de la obra pública, atendiendo a sus demandas en materia de empleo, educación, innovación y tecnología.

Según se informó, estos encuentros continuarán replicándose en distintas regiones de la provincia, con el propósito de consolidar una planificación participativa e inclusiva.