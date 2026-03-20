“Las Castoras” concentrarán en Azul con vistas a una competencia internacional

El Municipio de Azul informó que desde mañana y hasta el martes 24, la Selección Argentina femenina de futsal para personas sordas, conocida como “Las Castoras”, realizará una concentración en la ciudad.

Durante su estadía, el plantel se alojará en el Camping Municipal y llevará adelante distintas actividades de preparación. En el turno matutino desarrollarán trabajos físicos, mientras que por la tarde entrenarán aspectos tácticos en el predio del CEF N° 35.

En el marco de esta visita, el lunes 23 a las 14:30 el equipo disputará un partido amistoso frente al conjunto femenino del Club San José. El encuentro tendrá lugar en la cancha Sarmiento, ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y De Paula.

La concentración en Azul forma parte de la preparación previa a una competencia internacional que el seleccionado disputará en mayo en San Juan.