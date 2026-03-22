Accidente de tránsito entre un auto y una moto

Un siniestro vial se registró en la noche del domingo en la intersección de Castellar y avenida Mitre, en la ciudad de Azul, dejando como saldo dos personas trasladadas al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando por causas que son materia de investigación colisionaron un automóvil Volkswagen Gol, color gris, conducido por un joven de 19 años identificado como Saúl Thomas Pomphile, y una motocicleta Honda CB125, color azul, al mando de Gustavo Díaz, de 35 años.

En el motovehículo viajaba además Agostina Salazar, de 19 años. Ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al nosocomio local para ser revisados por médicos.

Personal policial del CPA acudió al lugar tras un llamado al 911, preservó la escena del hecho y solicitó la intervención de peritos para determinar la mecánica del accidente.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.