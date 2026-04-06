Bicicleteada inclusiva por el Día Mundial del Autismo

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril con el objetivo de promover una mayor aceptación e inclusión de las personas con trastornos del espectro autista (TEA), se desarrolló ayer en Azul una bicicleteada inclusiva denominada “Marea Azul”.

La actividad fue organizada por la comisión de Tándem Azul junto a la Asociación Civil Empujando Límites, y convocó a vecinos, familias y deportistas en una jornada que combinó deporte y concientización.

El punto de encuentro fue la pista de ciclismo local, donde se recibió a los participantes que realizaron un recorrido desde Buenos Aires, pasando por Cañuelas, Saladillo y Tapalqué, hasta arribar a la ciudad.

Durante la jornada, el director de Deportes, Macedonio Marcovecchio, destacó la importancia de generar espacios que permitan concientizar, sensibilizar y visibilizar el autismo, fomentando una sociedad más inclusiva. Además, acompañó la iniciativa la Dirección de Políticas de Inclusión del municipio.

Una fecha para reflexionar y promover derechos

El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, con el propósito de combatir estigmas, promover la empatía y garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas autistas.

En 2026, la conmemoración se desarrolló bajo el lema “Autismo y humanidad: toda vida tiene valor”, poniendo el acento en la dignidad y el valor de cada persona dentro de una sociedad diversa e inclusiva.