Choque entre dos motos y una camioneta

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la intersección de avenida Chaves y avenida República de Italia, en la ciudad de Azul, y dejó como saldo dos jóvenes motociclistas trasladados al hospital.

El siniestro se produjo alrededor de las 16:00, cuando —por causas que aún se investigan— colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 49 años identificado como Damián Ricardo Augusto Cataldo, y dos motovehículos.

Uno de los vehículos involucrados es una motocicleta Corven Energy, conducida por Lucas Ezequiel Vitale Blanco, de 20 años, mientras que el otro rodado es una moto Zanella ZB 110, guiada por Thomas Quintana, de 18 años. Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital municipal para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, tras un llamado al 911, y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Las actuaciones fueron caratuladas como “lesiones culposas” e interviene la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carballo.

Asimismo, se labró un acta de infracción y secuestro sobre una de las motocicletas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.