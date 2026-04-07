Accidente de tránsito en Avenida Perón y Rivadavia

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este martes en la intersección de avenida Perón y Rivadavia, en la ciudad de Azul.

El siniestro se registró alrededor de las 14 horas, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una camioneta Fiat Toro, conducida por Susana Alicia Erro (72), y una motocicleta Corven Energy en la que circulaban Santiago David Gómez (26) y Manfredo Morena (20).

A raíz del impacto, ambos ocupantes del rodado menor resultaron lesionados y fueron trasladados al nosocomio local para ser revisados por médicos.

En el lugar trabajó personal policial tras un llamado al 911, junto a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.