Recomendaciones para padres: ¿es seguro Discord para mis hijos?

En un contexto donde las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, Discord se posiciona como una de las aplicaciones más utilizadas por jóvenes, especialmente dentro del mundo gamer. Sin embargo, su popularidad también despierta interrogantes en muchas familias: ¿es un entorno seguro para los menores?

Lo que comenzó como una herramienta técnica para coordinar partidas en tiempo real evolucionó hacia una red social masiva. Hoy funciona como una combinación de mensajería instantánea, llamadas de voz y foros, organizada en comunidades conocidas como “servidores”. Allí, los usuarios pueden interactuar mediante texto, audio o video.

Un espacio con luces y sombras

Para muchos chicos, Discord es simplemente el lugar donde hablan con amigos mientras juegan. Pero detrás de esa dinámica cotidiana, existe una estructura que puede presentar riesgos si no hay supervisión adulta.

A diferencia de otras redes sociales más visibles, Discord se organiza en comunidades cerradas. Cada servidor tiene sus propias reglas y niveles de moderación, lo que puede generar espacios donde el control es limitado o directamente inexistente.

Si bien la plataforma establece una edad mínima de 13 años, en la práctica es frecuente que niños más pequeños accedan sin restricciones, exponiéndose a distintos peligros.

Cuando el juego deja de ser inocente

Entre los principales riesgos que enfrentan los menores en este entorno digital se destacan:

• Grooming y ciberdepredadores: Delincuentes que se infiltran en comunidades de videojuegos populares como Fortnite o Roblox, ganan la confianza de los chicos y luego intentan trasladar la conversación a espacios privados con fines de manipulación o extorsión.

• Contenido inapropiado y discursos de odio: Sin filtros adecuados, los menores pueden acceder a espacios donde circulan mensajes violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos.

• Ciberbullying y ataques coordinados: La estructura de la plataforma facilita el acoso grupal o “raids”, donde varios usuarios atacan simultáneamente a una persona, generando situaciones de hostigamiento constante.

Además, la posibilidad de recibir mensajes directos de desconocidos o descargar archivos compartidos dentro de los servidores aumenta el riesgo de estafas, robo de datos o extorsión.

Claves para el cuidado digital

Lejos de plantear una prohibición absoluta, especialistas recomiendan acompañar el uso de estas plataformas con información y supervisión. Algunas medidas fundamentales:

• Informar a los chicos sobre los riesgos del contacto con desconocidos en entornos digitales.

• Evitar el uso de la aplicación en menores de 13 años.

• Supervisar los servidores a los que se unen y verificar sus normas de seguridad.

• Configurar la privacidad para limitar mensajes directos solo a contactos conocidos.

• Dialogar sobre los peligros de internet, desde el acoso hasta la desinformación.

• Reforzar hábitos básicos: no compartir datos personales ni abrir enlaces sospechosos.

• En caso de situaciones problemáticas, preservar la evidencia mediante capturas de pantalla y registro de usuarios.

La importancia de la “resiliencia digital”

El desafío no es aislar a los chicos de la tecnología, sino prepararlos para interactuar de manera segura. Desarrollar lo que los especialistas denominan “resiliencia digital” implica enseñarles a identificar riesgos, reaccionar adecuadamente y pedir ayuda cuando sea necesario.

Las herramientas de control parental pueden ser un complemento útil, pero no reemplazan el rol central de la familia. La conversación cotidiana sigue siendo el recurso más efectivo para construir entornos digitales más seguros.