Azul reconoció como “Quijotes Azuleños 2026” a integrantes de la Fundación Un Abrazo para los Amigos

Esta mañana en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra encabezó la entrega del reconocimiento que declara a Math y Tonny Roijen, de la Fundación “Un Abrazo para los Amigos”, como Quijotes Azuleños 2026, en el marco de la Ordenanza N° 5.155.

Cabe recordar que la organización benéfica viene colaborando desde hace más de una década con distintas familias y establecimientos locales, entre ellas los jardines de infantes N° 901 y 916, el Centro de Día Vivencias, los comedores Sol Real y Manos Unidas, y el Centro de Jubilados Lourdes, entre otros.

Al respecto, recientemente finalizó una de las obras en la que la fundación aportó el 50% de la inversión para la construcción de doce plateas en el barrio El Sol, destinadas a la implantación de módulos habitacionales para la reubicación de familias en situación de vulnerabilidad.

En la oportunidad, también estuvieron presentes representantes de las instituciones que conforman el CoDACC (Comité Directivo de Azul Ciudad Cervantina), funcionarios municipales y concejales.

En ese contexto, el jefe comunal expresó que “el objetivo de esta Ordenanza tiene que ver con declarar a diferentes vecinos y vecinas de Azul con este reconocimiento como Quijote Azuleño, ya que nuestra ciudad es la única Ciudad Cervantina de la Argentina y estamos orgullosos de ello. También tiene que ver con nuestra idiosincrasia e incentivar las acciones solidarias, que estén presentes en la vida diaria los valores del Quijote”.

“En Azul hay muchos vecinos y vecinas que dan el ejemplo, por eso comenzamos a reconocerlos. En este caso, a 20 años del primer Festival Cervantino enAzul, hubo un acuerdo unánime entre los presentes para reconocerlos a ustedes dos”- señaló.

Además, remarcó que “son un ejemplo claro de acciones quijotescas para nuestra ciudad y con una hidalguía incomparable, debido a la tenacidad y a la persistencia, teniendo siempre el objetivo claro. Estamos muy agradecidos”.

Por su parte, Math Roijen manifestó que “esto es algo muy importante. Muchas gracias. Azul, Argentina forma parte de nuestro corazón. Nos encanta venir”.

Seguidamente, el mandatario junto al artista en madera Rodolfo Nasello entregó a los homenajeados una pieza que representa al Quijote en dicho material.

Durante la actividad también tuvo lugar la lectura de la mencionada Ordenanza, la cual instituye que el reconocimiento “Quijote Azuleño” se encuentra destinado a personas o grupos que hayan demostrado conductas solidarias mediante gestos extraordinarios de ayuda y colaboración, renunciando a beneficios materiales y contribuyendo al bien común.

Al respecto, la normativa expresa que “el término ‘quijote’ fue definido como aquella persona que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Entre los sinónimos de ‘quijotesco’ se enumeran: heroico, idealista, altruista y desinteresado. El legado del Quijote radica en su capacidad para inspirar empatía y solidaridad. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, recordar los valores humanitarios que encarna don Quijote es importante para fomentar la comprensión mutua. La novela de Cervantes nos enseña que cada acción cuenta y que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia”.

A su vez, el documento indica que “en nuestro Partido las acciones solidarias suceden cotidianamente de manera desinteresada y son llevadas adelante por personas o grupos de personas que deponen beneficios personales e individuales priorizando el bien común, y estas acciones deben ser reconocidas”.