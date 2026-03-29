Una mujer y su hija de 9 años fueron trasladadas al hospital tras caer de una moto

Afortunadamente no registraron heridos.
En la noche de este domingo, se registró un accidente de tránsito en calle Lamadrid, entre Pasaje Roca y Malvinas, en la ciudad de Azul.
Según informaron, el vehículo involucrado en el siniestro vial es una moto marca Zanella ZB 110 cc, de color bordo, dominio A224SWH, conducida por Daiana Gómez, de 31 años.
Por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y cayó al suelo junto a su hija de 9 años, quien viajaba como acompañante.
Ambas ocupantes fueron trasladadas en ambulancia al hospital para ser revisadas por médicos.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos del Comando de patrullas de Azul.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas” e interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul.
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Afortunadamente ambos lesionados se encuentran bien.
Afortunadamente las lesiones no son de graveda.
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Solicitan circular con precaución por la zona.
Afortunadamente ambos lesionados se encuentran bien.
La víctima continúa internada en el hospital Pintos.
Las estructuras servirán de base para la instalación de módulos habitacionales destinados a familias en situación de vulnerabilidad.
La actividad incluyó capacitaciones, entrega de bicicletas y cascos, y un fuerte llamado a la concientización ante el aumento de siniestros viales.
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