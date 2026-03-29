Una mujer y su hija de 9 años fueron trasladadas al hospital tras caer de una moto

En la noche de este domingo, se registró un accidente de tránsito en calle Lamadrid, entre Pasaje Roca y Malvinas, en la ciudad de Azul.

Según informaron, el vehículo involucrado en el siniestro vial es una moto marca Zanella ZB 110 cc, de color bordo, dominio A224SWH, conducida por Daiana Gómez, de 31 años.

Por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y cayó al suelo junto a su hija de 9 años, quien viajaba como acompañante.

Ambas ocupantes fueron trasladadas en ambulancia al hospital para ser revisadas por médicos.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos del Comando de patrullas de Azul.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” e interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul.