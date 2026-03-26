Internos de la Unidad 7 de Azul.
Despiste de un camión en Ruta 51 y calle Italia de Azul
Información general26/03/2026NdA
Ocurrió durante la madrugada de este jueves.
Un camión protagonizó un despiste en la intersección de la Ruta Provincial N° 51 y calle Italia, en la ciudad de Azul, por causas que hasta el momento no se han establecido.
El vehículo era conducido por Gustavo López, de 32 años, quien por motivos que se intentan establecer perdió el control del rodado y terminó sobre los préstamos. Se trata de un camión marca Mercedes Axor, compuesto por un tractor dominio AE947DR y un acoplado patente AG476SU.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro vial.
Trabajaron en el lugar del hecho, efectivos del Destacamento balneario de Azul.
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