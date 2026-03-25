Importante inversión en alumbrado público en uno de los accesos a Azul

El intendente Nelson Sombra supervisó ayer los trabajos de renovación del alumbrado público en la avenida Madres de Plaza de Mayo, uno de los principales ingresos a la ciudad de Azul desde la Ruta Provincial N° 51.

La intervención fue ejecutada por personal de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y consistió en la colocación de 11 columnas de hierro, con sus respectivas bases de hormigón y un primer tramo cincado, lo que permitirá prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad de la estructura.

Asimismo, se instalaron luminarias de 40 mil lúmenes que cumplen con las normativas vigentes de Vialidad Provincial, garantizando un nivel de iluminación adecuado para el tránsito vehicular y la circulación peatonal en el sector.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale. En representación de la CEAL participaron el gerente técnico Federico Garriz y el ingeniero Luciano Mitidieri.

En ese marco, Sombra destacó la importancia de la obra al señalar que “estamos inaugurando esta nueva luminaria para la Avenida Madres de Plaza de Mayo. Más allá de lo simbólico de la fecha escogida para hacerlo —24 de marzo—, se trata de una arteria principal que conduce a uno de los espacios más turísticos que tenemos”.

Además, remarcó que los trabajos se enmarcan en la Ordenanza N° 3000, que permite financiar mejoras en el sistema de alumbrado público. “Esta intervención era clave, ya que es uno de los ingresos más importantes que tiene Azul y contaba con luces muy antiguas”, concluyó.