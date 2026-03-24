Un joven fue apuñalado en la Ruta 3 y hay dos personas aprehendidas

Un violento episodio se registró este martes en Azul, donde un joven de 28 años resultó herido con un arma blanca y debió ser trasladado de urgencia al hospital municipal.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en el kilómetro 298 de la Ruta Nacional N° 3. Según informaron, efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 y procedieron a la aprehensión de dos personas identificadas como Sheyla Rocío Aguilar (27) y Alejandro Isidoro Arman (38), señalados como los agresores.

La víctima, identificada como Leonardo Pedernera (28), presentaba una herida de arma blanca en la zona del pecho y fue trasladado al nosocomio local, donde permanece internado con pronóstico reservado.

En el lugar se preservó la escena para las tareas de Policía Científica, mientras que los aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa conforme a los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, bajo la carátula de “lesiones leves”.