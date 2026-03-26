El laboratorio de bacteriología sumó aparatología que fortalece al Hospital Pintos

Esta mañana, en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, se presentó nueva aparatología incorporada al laboratorio de bacteriología mediante un sistema de comodato. Se trata de un equipo automatizado BD Phoenix M50, destinado a la detección e identificación de microorganismos y al análisis de su sensibilidad a los antimicrobianos.

La presentación estuvo encabezada por el director del nosocomio, Diego Azcona, junto a las bioquímicas Mercedes Achaval Rodríguez y María Luz Allende, la licenciada en Biología Ana Lía Abonjo y el técnico Laureano Agüero, todos integrantes del área.

En ese marco, Allende destacó que la incorporación del equipo “significa un avance para el hospital y la comunidad”, al tiempo que explicó que permite mejorar la metodología de trabajo, reducir los tiempos de respuesta y minimizar errores humanos. “Ofrece informes más precisos para la interpretación de antibiogramas y para la toma de decisiones médicas al momento de aplicar un tratamiento antimicrobiano”, señaló.

Asimismo, remarcó que uno de los principales beneficios es la rapidez: “Ahora podemos informarle en pocas horas al médico qué microorganismo afecta al paciente, lo que permite orientar de manera más eficiente la terapia y contribuir al uso racional de antimicrobianos, además de reducir los tiempos de internación”.

Por su parte, Achaval Rodríguez subrayó que el sistema se actualiza de manera constante, lo que lo posiciona en un alto nivel de precisión. “Contamos con una tecnología que nos ubica en el máximo estándar en identificación y sensibilidad de gérmenes, lo que nos llena de orgullo”, afirmó. Además, indicó que se incorporó un sistema de digitalización que facilita el acceso a informes y mejora el resguardo de historias clínicas y antecedentes de pacientes.

En tanto, Abonjo explicó que también se sumaron botellas de hemocultivo para aerobios y anaerobios, lo que complementa el funcionamiento del equipo y permite una detección más rápida de los microorganismos. “Esto beneficia tanto al hospital como a toda la comunidad, garantizando mejores insumos y atención para los pacientes internados”, sostuvo.

A su turno, Agüero destacó el crecimiento del laboratorio, que este año cumple 25 años de funcionamiento. “Este equipo es la frutilla del postre. Llega mediante un comodato que incluye consumibles, asistencia técnica y servicio remoto, mientras que el Municipio abona según el uso”, explicó.

Finalmente, Azcona expresó su satisfacción por la incorporación de esta tecnología. “Forma parte del objetivo de complejizar el hospital. Es una inversión importante, pero necesaria, porque transforma la forma de trabajo y mejora la efectividad de los tratamientos en beneficio de los pacientes”, concluyó.