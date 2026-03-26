Aloisi se reunió con Katopodis

La diputada provincial Laura Aloisi mantuvo este miércoles un encuentro con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, con el objetivo de analizar el avance de distintas obras en la Séptima Sección Electoral, con especial foco en la ciudad de Azul.

Según se informó, durante la reunión se abordaron proyectos que ya se encuentran en ejecución, así como otros de inminente inicio, en el marco de las inversiones impulsadas por el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof.

En ese sentido, Aloisi destacó la continuidad de la obra pública en territorio bonaerense. “El gobernador Kicillof sostiene la obra pública en cada municipio, y en ese compromiso las y los azuleños ya son testigos de realizaciones de importancia, en una economía regional que obtiene así un sostén imprescindible”, expresó.

Entre las intervenciones mencionadas, la legisladora subrayó la pavimentación de la avenida Mujica, considerada estratégica por tratarse del acceso norte a la ciudad y una vía clave para la logística productiva de la zona. También remarcó el avance de otras iniciativas como la construcción del edificio propio del Instituto Nº 2, obras de pavimento articulado y el desarrollo de una planta hormigonera.

“Son realizaciones para las que resultan determinantes los fondos y las decisiones políticas que llegan a nuestro municipio desde el gobierno provincial”, señaló Aloisi.

Por otra parte, la diputada hizo referencia a la situación de la Ruta Nacional Nº 3, a la que calificó como una prioridad. En ese marco, explicó que la Provincia aguarda los dictámenes de Vialidad Nacional en relación a la licitación presentada a través de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), empresa estatal de la que el gobierno bonaerense es principal accionista.

Finalmente, Aloisi cuestionó al gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al señalar un recorte de fondos hacia la Provincia. “Milei ha decidido asfixiar a los bonaerenses, con un quite de recursos que ronda los 16 billones de pesos. Sin embargo, esa postura no detiene al gobernador Kicillof, que definió ser escudo y red para los bonaerenses y una esperanza para cambiar el rumbo del país”, sostuvo.

En esa línea, la legisladora concluyó con críticas a la política económica nacional, al advertir sobre “la destrucción de la industria nacional y una entrega de la soberanía”.