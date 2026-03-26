Restauraron cuchas para una protectora de animales

En la ciudad de Azul, personas privadas de libertad alojadas en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense llevaron adelante una acción solidaria que combinó trabajo, aprendizaje e integración social: repararon ocho cuchas destinadas a perros en situación de abandono.

La iniciativa se desarrolló con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y tuvo como destinataria a la Asociación Azuleña Protectora de Animales, una institución reconocida en la comunidad por su labor en el rescate, cuidado y recuperación de animales.

El trabajo fue realizado íntegramente por los internos, quienes aportaron su mano de obra en la reparación de las estructuras. Más allá del resultado material, la experiencia se inscribe en un proceso formativo que promueve la adquisición de oficios, el compromiso y la responsabilidad, al tiempo que permite generar un aporte concreto a una organización local.

Desde la Unidad 7 destacaron que este tipo de acciones permiten tender puentes entre el contexto de encierro y la sociedad, resignificando el tiempo de detención a través de actividades con impacto social positivo.

De la actividad participaron el director del establecimiento, Sergio Braun; el subdirector de Inclusión Social, Matías Silva; y el jefe de talleres, Mauricio Albisini, quienes valoraron la importancia de impulsar propuestas que fortalezcan la inclusión y el trabajo como herramienta de transformación.

La entrega de las cuchas representa un beneficio directo para la protectora local, que diariamente trabaja con animales en situación de vulnerabilidad, y al mismo tiempo refuerza una línea de gestión orientada a generar oportunidades y promover la reinserción social a través del trabajo con sentido comunitario.