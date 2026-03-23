Tensión en la zona rural de Rauch: toma de rehenes tras la fuga de un detenido

Un grave episodio de toma de rehenes se desarrolla en un establecimiento rural del partido de Rauch, luego de la fuga de un hombre que cumplía una morigeración de pena por delitos de abuso sexual agravado y amenazas.

Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 4ª de Tandil detectó la evasión de Jairo Saúl Corsi (48 años), quien además se llevó por la fuerza a su ex pareja, víctima en la misma causa. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, lo que permitió reconstruir parte del recorrido.

Según fuentes de la investigación, un familiar confirmó que ambos habían pasado por una vivienda en Villa Burgos y luego se retiraron a bordo de una motocicleta Kawasaki de color negro. Minutos más tarde, a las 17:43, el rodado fue registrado circulando por la Ruta Provincial N° 30 en dirección a Tandil.

Tras intensas tareas investigativas, efectivos policiales lograron ubicar al sospechoso en un establecimiento rural de la zona, donde la situación escaló rápidamente. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un escenario crítico: el hombre se encontraba armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida si intervenía la policía.

Ante este cuadro, se activó el protocolo de toma de rehenes. En el lugar trabajan negociadores especializados, efectivos del Grupo Halcón, personal de emergencias médicas y bomberos voluntarios, en un amplio operativo que busca resolver el conflicto sin que se registren víctimas.

La situación continúa en desarrollo y genera máxima preocupación en toda la región. Fuente: El Eco