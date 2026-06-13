Choque entre un auto y una moto en la Ruta 3

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional Nº 3 dejó como saldo a un joven con lesiones de gravedad, debió ser trasladado al Hospital Pintos de Azul.

Según informaron, el siniestro se registró alrededor de las 4 de la mañana a la altura del kilómetro 369, jurisdicción de Chillar. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Yaris de color azul, conducido por un hombre de 52 años identificado como Juan Carlos Gelos, colisionó con una motocicleta Corven Triax 150 cc que era guiada por Alexis Auzmendi, de 33 años.

En el rodado menor viajaba además Rubén Omar Del Valle, de 28 años, quien resultó herido como consecuencia del impacto. En el lugar trabajó una ambulancia del Hospital Dr. Horacio Ferro de Chillar, que trasladó al joven para recibir las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, Del Valle fue derivado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul.

Personal policial de la Subcomisaría de Chillar preservó el lugar del hecho y convocó a peritos para realizar las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, El tránsito sobre la Ruta Nacional 3 no debió ser interrumpido y continuó circulando con normalidad.