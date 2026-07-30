“Nuestros proyectos duermen en el Concejo”
El referente de Estrellas Amarillas Azul, Marcelo Lobrundo, cuestionó la falta de avances en materia de seguridad vial y aseguró que desde hace años la organización presenta proyectos que no son tratados en el Concejo Deliberante.
“Pareciera que recién se enteran de que en Azul el tránsito es un desastre y de la cantidad de siniestros viales que ocurren todos los días”, expresó Lobrundo, quien junto a vecinos autoconvocados trabaja desde hace más de una década en la concientización y prevención de los accidentes de tránsito.
En ese sentido, recordó que Estrellas Amarillas, creada en Azul en 2012 y con presencia nacional desde 2008, presentó iniciativas destinadas a promover una conducción responsable y la educación vial, tanto para conductores como para peatones.
Según indicó, uno de esos proyectos permanece sin tratamiento en el Concejo Deliberante desde hace varios meses, mientras que otro lleva años archivado. Entre ellos mencionó el proyecto de Conductor Designado, que fue presentado el 4 de julio de 2014.
“Presentamos proyectos que nadie mira porque no sirven para ninguna elección futura; solo sirven para los ciudadanos de a pie”, sostuvo.
Finalmente, dejó una reflexión crítica sobre la dirigencia política: “La diferencia es que nosotros pensamos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Precisamos más estadistas y menos oportunistas. Gane quien gane, nuestros familiares, amigos y vecinos se seguirán accidentando y muriendo en nuestras calles si no se toman medidas concretas”.