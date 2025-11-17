La nueva obra, realizada por el artista Mariano Chanourdie, continúa la propuesta de homenajear a personajes clásicos de la historieta argentina.
Accidente de tránsito en Ruta 3
Un hombre fue trasladado al hospital.Actualidad17/11/2025NdA
Este lunes, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional Nº 3, entre un utilitario y un camión.
Según informaron, chocaron un camión Ford Cargo (dominio PAQ-146), conducido por Néstor Omar Cruz, de 57 años, y un utilitario Renault Kangoo (dominio FJS-461) al mando de Federico Adrián Lagaña Russo, de 35 años.
Como consecuencia del impacto, Lagaña Russo fue trasladado en ambulancia al hospital para su evaluación médica. De acuerdo a lo informado, presenta lesiones sin riesgo de vida.
La Fiscalía Nº 13 del Departamento Judicial de Azul instruyó una causa caratulada como Lesiones Culposas.
Recuperan una moto robada
Dos personas resultan notificadas en el marco de una causa por hurto agravado.
Colocaron un nuevo cartel con las cifras actualizadas de siniestros en la Ruta 3
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Julio Conte-Grand encabezó una conferencia en el Colegio de Magistrados donde analizó el papel de la tecnología en la nueva etapa de desarrollo humano.
La Promo 2025 de la Escuela Normal donó juguetes al Hospital Materno Infantil
Los alumnos realizaron una colecta solidaria destinada al hospital y al comedor Magalí, promoviendo la conciencia social entre los jóvenes.
La próxima semana las tareas se trasladarán a la intersección de España y Rivas.
El hecho ocurrió en la localidad de Olavarría.
Un joven de 18 años fue aprehendido tras ser sorprendido en el techo de un comercio
El local pertenece a una señora mayor.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre.
Dos veces detenido en 24 horas.
Cuenta con las cifras actualizadas de siniestros viales.
No hubo heridos.
Despiste y vuelco en Av. Mujica
Un hombre resultó con lesiones sin riesgo de vida.
