Accidente de tránsito en Ruta 3

Este lunes, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional Nº 3, entre un utilitario y un camión.

Según informaron, chocaron un camión Ford Cargo (dominio PAQ-146), conducido por Néstor Omar Cruz, de 57 años, y un utilitario Renault Kangoo (dominio FJS-461) al mando de Federico Adrián Lagaña Russo, de 35 años.

Como consecuencia del impacto, Lagaña Russo fue trasladado en ambulancia al hospital para su evaluación médica. De acuerdo a lo informado, presenta lesiones sin riesgo de vida.

La Fiscalía Nº 13 del Departamento Judicial de Azul instruyó una causa caratulada como Lesiones Culposas.