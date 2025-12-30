Choque entre dos motos en Colón y Malere

Un siniestro vial se registró este martes alrededor de las 10 de la mañana, en la intersección de las calles Colón y Malere, en la ciudad de Azul, donde colisionaron dos motos por causas que aún se tratan de establecer.

Según la información oficial, el hecho involucró a una motocicleta marca Cerro, color rojo, dominio 890-KNH, conducida por José Tomás Horacio Menchaca, de 40 años, y a una moto marca Honda Tornado, color blanco, dominio A261BBZ, al mando de Camila Carmona, de 20 años.

A raíz del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal de Azul, donde se constató que presentaban lesiones que no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, que intervino tras un llamado al 911. Asimismo, se solicitó la colaboración de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” e interviene la UFI 6 del Departamento Judicial Azul.