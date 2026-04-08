Avanza la regularización en el SIPA: entregaron decretos para la escrituración de lotes

El martes al mediodía, en el Sector Industrial Planificado de Azul (SIPA), se realizó la entrega de dos decretos que promulgan la Ordenanza N° 5224/26, mediante la cual se autoriza la escrituración de firmas en los lotes ubicados en dicho predio.

En la ocasión, el intendente Nelson Sombra hizo entrega de la documentación a Carlos y Gonzalo Di Antonino, de Tecno Azul —empresa dedicada a la fabricación de aberturas de PVC—, y a Exequiel Pirola, titular de un taller orientado a la venta y reparación de maquinaria de jardín, además de herramientas de ferretería, hogar y electricidad.

Durante el acto, el jefe comunal destacó que “hemos traído los decretos para que puedan realizar la escritura. De esta manera, junto a otros empresarios que ya se encuentran en el predio, podremos conformar un consorcio que nos permitirá avanzar en el desarrollo de este Parque Industrial II”. En ese sentido, subrayó que “así ordenamos y fortalecemos el potencial industrial que tiene Azul”.

En el marco de la actividad, las autoridades recorrieron los espacios productivos y dialogaron con los titulares de las firmas sobre el trabajo que desarrollan, así como también sobre las acciones conjuntas que se vienen impulsando para mejorar el sector.

La iniciativa permite formalizar la actividad productiva, brindar seguridad jurídica respecto a la titularidad de los lotes y avanzar en la regularización dominial, fortaleciendo además el vínculo entre el sector privado y el Municipio. Asimismo, se constituye como un paso clave para la conformación del ente de administración del Sector Industrial, donde resulta fundamental que las empresas estén debidamente regularizadas para el correcto funcionamiento del consorcio.

Acompañaron la jornada el secretario de Gobierno Xavier Cabrera Cisneros; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación Carlos Pagano; y la directora de Industria, Agro y Minería Lucía Delgado.

La voz de los productores

En este contexto, Carlos Di Antonino expresó que “esto es muy importante para nosotros y para nuestro futuro. Estamos más que agradecidos porque durante muchos años no se había podido lograr y ahora, con esta gestión, con trabajo y esmero, se han concretado cosas que antes no eran posibles”.

“Esta es una fábrica que funciona hace más de ocho años y necesitábamos de forma urgente el decreto para poder escriturar. La gestión del Intendente y su equipo nos permite acceder, por ejemplo, a créditos de Provincia y Nación”, agregó.

Por su parte, Exequiel Pirola señaló que “hace seis años que estamos instalados acá y es algo muy positivo, tanto por el espacio físico como por los servicios, que permiten proyectar y crecer”.

“Desde el área de Industria nos entregaron el decreto para poder escriturar y estamos muy contentos porque este es un paso muy importante para seguir creciendo y proyectar un futuro. Esto nos tiene que servir a todos”, añadió.

En ese sentido, el empresario invitó a los demás productores del predio a acercarse a la Dirección de Industria, Agro y Minería (Av. 25 de Mayo 619, planta alta), de lunes a viernes de 8 a 14, para recibir asesoramiento sobre el proceso de regularización.