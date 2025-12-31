Denunciaron por robo y daños a una vecina que se negaba a entregar una vivienda

De acuerdo a la información oficial, el vecino Roberto Horacio Rabazzano, quien integra la comisión de la Asociación CAMECAL de Azul y se desempeña como apoderado del inmueble ubicado en Salta 761 denunció por “Robo” y “Daño” a María Soledad Miranda.

Según consta en la denuncia, la vivienda había sido alquilada aproximadamente en el año 2013 a Miranda, quien —siempre de acuerdo al relato del denunciante— no habría abonado nunca el alquiler, y manifestando que no se retiraría del lugar por tener un hijo con discapacidad. La situación se encontraba siendo tratada en sede judicial mediante abogados de ambas partes.

Tras arribar a un acuerdo, Miranda decidió entregar las llaves del inmueble.

Según relata en la denuncia, al ingresar a la vivienda, Rabazzano constató un importante deterioro en su interior, además del faltante de numerosos elementos, entre ellos: grifería completa de baño y cocina, un inodoro, un bidet, una bacha, una cocina, una pileta con bacha, ventanas y puertas, dos calefactores y un termotanque.

El denunciante indicó que al momento de radicar la denuncia en la Comisaría Primera no pudo detallar con precisión todos los elementos sustraídos.

Interviene en la causa de “Robo y daño” la UFI 6 del Departamento Judicial de Azul.