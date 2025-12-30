Reinauguraron el CAPS N° 3 tras una obra de refacción y ampliación

Esta mañana se desarrolló el acto de reinauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 3, en el marco de la obra de refacción y ampliación del efector ubicado en Malvinas N° 226. La intervención fue concretada con recursos del Fondo de Salud, con el objetivo de fortalecer y mejorar la atención sanitaria destinada a vecinos y vecinas del sector.

Los trabajos incluyeron la construcción de dos nuevos consultorios, destinados a Enfermería y Pediatría, y la refacción integral del edificio, permitiendo optimizar las condiciones de atención, seguridad y comodidad tanto para el personal de salud como para la comunidad.

La actividad fue encabezada por el intendente Nelson Sombra y contó con la presencia del secretario de Salud, Hernán Combessies; el subsecretario de Salud, Juan Kubik; el director y vicedirector del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, Diego Azcona y Ramiro Giménez; la directora de Atención Primaria de la Salud, Belén Piazza; autoridades provinciales de salud, personal del establecimiento y de APS, concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones del área programática y vecinos y vecinas.

En primer término, Piazza destacó que “no estamos solamente reinaugurando un edificio; para nosotros es la puesta en valor de un lugar central en la comunidad, donde se escucha, se acompaña y se cuida”. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con un espacio edilicio adecuado para brindar una atención “segura y digna”.

Asimismo, realizó un reconocimiento especial al equipo del CAPS, señalando que “nunca dejó de atender, que a pesar de la mudanza siguió trabajando con compromiso, esfuerzo y responsabilidad”. También agradeció al Centro Catequístico Santa Teresita por haber cedido su espacio durante el desarrollo de la obra, lo que permitió que no se interrumpieran las prestaciones.

Por su parte, el secretario de Salud, Hernán Combessies, expresó su satisfacción por la reinauguración de “un centro de salud importante para la prevención y promoción de la salud” y recordó que el edificio, en sus inicios, no reunía las condiciones necesarias para funcionar adecuadamente. “Cuando comenzamos la gestión y recorrimos esta unidad sanitaria, encontramos a las trabajadoras en un lugar que no era apto ni para sus tareas ni para las personas que se atendían”, indicó.

En ese marco, subrayó que la obra fue posible “a partir de la decisión del intendente Nelson Sombra de invertir en salud lo que se recauda con las tasas” y del compromiso de los trabajadores y trabajadoras de APS. Además, sostuvo que las mejoras edilicias “repercuten directamente en la calidad de atención que recibe la comunidad”.

Palabras del intendente

Durante su discurso, el intendente Nelson Sombra afirmó que “reinaugurar este CAPS nos da un orgullo enorme” y señaló que, para avanzar en la profesionalización y el fortalecimiento del sistema de salud, “era necesario dar algunas discusiones, y las dimos”.

En ese contexto, remarcó la importancia del compromiso comunitario a través del pago de las tasas municipales, al indicar que “todos tenemos que ser conscientes de cómo se abastece el Estado y de dónde surgen los recursos para pagar salarios y realizar obras”. Asimismo, enfatizó que el CAPS N° 3 cuenta con un área programática de más de cinco mil personas y que por el centro pasan más de cuatro mil vecinos y vecinas.

El jefe comunal también destacó el rol del sistema de salud municipal ante emergencias y sostuvo que “hoy hay un recurso constante de toda la comunidad que se traslada a este centro de salud, que además de ser público y gratuito debe ser accesible y eficiente”. Finalmente, agradeció a los trabajadores y trabajadoras del CAPS y a la comunidad en general “por el esfuerzo y el compromiso para mejorar los servicios”.

Tras las palabras de las autoridades, se realizó el tradicional corte de cinta y una recorrida por las instalaciones.

Sobre la obra y el CAPS

La obra tuvo un plazo de ejecución aproximado de 180 días, período durante el cual la atención se brindó en el Centro Catequístico Santa Teresita. La inversión fue de $66.516.000, proveniente del Fondo de Salud —conformado por el aporte de la población a través de las tasas municipales— y los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Visan Ingeniería S.A.

En el CAPS N° 3 se desarrollan actividades comunitarias y se brindan servicios de ginecología, pediatría, obstetricia, enfermería, vacunación, clínica médica, psicología, entre otras prestaciones de atención primaria.