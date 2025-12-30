Avanza el Programa Construyendo Chillar con la firma de nuevas adjudicaciones de lotes

Esta mañana, en el Hogar Agrícola de Chillar, se desarrolló el acto de firma de adjudicaciones en el marco del Programa Construyendo Chillar, iniciativa destinada a facilitar el acceso a la tierra a familias de la localidad.

En la oportunidad, vecinos y vecinas que cumplieron con los requisitos establecidos por la ordenanza vigente recibieron su correspondiente acta de adjudicación, lo que les permite tomar posesión del lote asignado.

Las personas adjudicatarias fueron Zulma Isabel Ayala, Viviana Elisabet Castaño, Bárbara Estanislao Herrera, Jorge Alfredo Fernández, Samuel David González, María Paz Masson Aldaz, Mario Enrique Piano, María Paz Sosa, Marcelo Adrián Verna y Tomás Villarreal.

La actividad estuvo a cargo de personal de la Dirección de Regularización Dominial del Municipio y contó con la presencia de la delegada municipal de Chillar, Silvana Leggio, y del secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale.

Durante el acto, Vitale destacó el avance del programa y señaló que “estamos muy contentos de poder avanzar con esta etapa y que ustedes puedan tomar posesión de los lotes. Estamos hablando de aproximadamente 30 lotes, y ustedes ya reúnen las condiciones para acceder a la adjudicación”.

Asimismo, el funcionario remarcó que se continuará trabajando con el resto de los postulantes para completar la documentación necesaria, a fin de que más familias puedan acceder a la adjudicación de los terrenos en el marco del programa.