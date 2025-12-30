Accidente de tránsito en el kilómetro 350 de Ruta 3

Un siniestro vial se registró este martes en el kilómetro 350 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Chillar, donde colisionaron un camión y un automóvil.

Según informaron, los vehículos involucrados son un camión Ford Cargo, dominio FJL-648, conducido por Facundo De Leo, de 25 años, y un automóvil Chevrolet Ónix, dominio AA340GL, que era guiado por Nicolás Arena, de 27 años, domiciliado en la localidad de Pilar.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor resultó con lesiones y debió ser trasladado en ambulancia al hospital local, donde se constató que presentaba heridas sin riesgo de vida.

En el lugar del hecho se solicitó la colaboración de personal de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes. Por el episodio se instruyen actuaciones caratuladas como “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI 6.