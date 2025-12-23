Allanamiento en Olavarría por comercialización ilegal de fauna silvestre: secuestran aves y tortugas

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Olavarría y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, llevó adelante una investigación que culminó con el allanamiento de un domicilio particular en la ciudad de Olavarría, vinculado a la comercialización ilegal de fauna silvestre.

La pesquisa se inició a comienzos del mes de octubre, tras una denuncia realizada por el Municipio local y por el director del Bioparque Municipal “La Máxima”, licenciado Bruno Vítale. A partir de tareas de inteligencia y ciberpatrullaje, los efectivos lograron identificar una vivienda desde donde, mediante redes sociales, se ofrecían a la venta diversas especies de aves silvestres, reptiles y animales domésticos sin la correspondiente autorización legal.

Según se informó, este tipo de prácticas representa una seria amenaza para el ecosistema, al afectar la conservación de especies protegidas, y constituye además un riesgo sanitario para la población por el posible contagio de enfermedades zoonóticas.

Conforme a las directivas emanadas por el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, y la Fiscalía Federal Descentralizada de Azul, dirigida por la doctora María José Buglione, con la intervención del auxiliar fiscal doctor Lucas Moyano, se llevó a cabo la diligencia judicial. El procedimiento contó con la colaboración del director del Bioparque Municipal “La Máxima” y del médico veterinario Sebastián Valdez.

Durante el allanamiento, el personal interviniente constató la presencia de numerosas especies de fauna silvestre y animales domésticos que se encontraban en condiciones sumamente precarias. Los ejemplares estaban alojados en recintos de tamaño insuficiente, con deficiente higiene, acumulación de materia fecal y una alimentación inadecuada, carente de nutrientes esenciales como frutas y verduras, lo que afectaba gravemente su bienestar.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de diez aves y once tortugas. Asimismo, una persona fue detenida y quedó imputada por el delito de resistencia a la autoridad y por infracción a las Leyes Nacionales N° 22.421 de Conservación de la Fauna y N° 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

Las especies rescatadas fueron trasladadas y quedaron bajo resguardo en el Bioparque Municipal “La Máxima” de la ciudad de Olavarría, donde recibirán la atención veterinaria correspondiente. En tanto, la investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el alcance de la comercialización ilegal detectada y establecer posibles responsabilidades adicionales.