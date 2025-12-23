Comenzó a funcionar una nueva unidad del transporte público entre Azul y Cacharí

Ayer comenzó a funcionar una nueva unidad destinada al servicio de transporte público que une Azul con Cacharí, la cual opera de lunes a viernes y reemplaza al vehículo anterior, incorporando mayores condiciones de confort y seguridad para los usuarios.

El nuevo servicio se presta con un minibús moderno, equipado con aire acondicionado y una capacidad para 22 pasajeros. Cada asiento cuenta con luz y compartimientos individuales, además de un baúl destinado al traslado de valijas. Asimismo, el vehículo posee una carrocería especialmente adaptada para el recorrido en tramos de ruta, lo que mejora la prestación del servicio.

En cuanto a los horarios, la unidad parte desde Cacharí hacia Azul a las 7 y 15 horas, mientras que desde Azul hacia la localidad lo hace a las 14 y a las 22:30.

Respecto a las tarifas vigentes, el boleto pleno tiene un valor de $8.400. El boleto con beneficio local es de $4.200 e incluye un descuento del 50% para estudiantes de nivel primario, secundario y terciario, así como para menores de entre 3 y 10 años. En tanto, el boleto con tarifa social nacional cuesta $3.780, con un 55% de descuento para jubilados y pensionados, monotributistas sociales, empleadas domésticas, beneficiarios de la AUH y excombatientes de Malvinas.

Para la gestión de la tarjeta SUBE o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 2281-658528.