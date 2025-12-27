Choque frontal en la Ruta 3: dos personas fallecidas y una menor hospitalizada

Un trágico siniestro vial se registró este sábado en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción de Las Flores, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridos.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron de frente un automóvil Renault Kangoo, que circulaba en sentido ascendente, y una camioneta Volkswagen Amarok. En el primero de los rodados viajaban Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, ambos oriundos de la ciudad de Berisso, quienes lamentablemente perdieron la vida como consecuencia del impacto. En el mismo vehículo se trasladaba una menor de 13 años, quien fue derivada al nosocomio local con lesiones que se encuentran en proceso de evaluación.

En tanto, la camioneta era conducida por Eloy Caro Márquez, domiciliado en la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital local, sin riesgo de vida.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales de Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, Corredores Viales y Policía Científica de Azul. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Nº 3 de Las Flores, a cargo del doctor Iparraguirre.

Tras las tareas de rigor, la Ruta Nacional Nº 3 fue liberada y el tránsito se normalizó en ambas manos.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que originaron el fatal accidente.