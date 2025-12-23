Se realizó el sorteo de lotes con servicios

En el marco del Programa Municipal de Hábitat, esta mañana en el SUMAC se llevó a cabo el sorteo público y transparente de lotes con servicios correspondientes a los barrios Chacras de Bruno y SOCOA. La actividad fue encabezada por el intendente Nelson Sombra.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan José Zurro, el director de Tierra y Hábitat Bernardo Sassano, la escribana Marcela Voiscovich; autoridades locales, vecinos y vecinas.

Durante el evento también se realizó la entrega de las actas de preadjudicación.

Al respecto, el listado de las personas beneficiarias de esta iniciativa impulsada por la comuna se detalla a continuación:

Preadjudicatarios para Chacras de Bruno

-Franco Agustín Arias

-Noelia Ivana Bertuzzi Maddio

-Jorgelina Daniela Cisneros

-Oscar Alfredo Cordido

-Hernán Pablo Dosil

-Emiliano Echarri

-Fabiana Fernández

-Mariana Elisabet Ferreyra

-Alejandro Marcelo Fiorenza

-María Florencia Frías

-Ángel Alberto Fuchila

-Carlos Alexis Gau

-Claudia Esther Giménez

-Paula Elizabeth Goa

-Matías Nahuel Gómez

-Agustina Micaela Huerta

-Sofía Kuitert

-Alex Nicolás Leiva

-Juan Pablo Mandagarán

-Julieta Mujica

-Camila Paola Pedemonte

-Ceferino José Primo

-Daniela María Sánchez

-Emmanuel Alejandro Sanchis

-Melania Ivana Valicenti

-Martín Vena

Preadjudicatarios para SOCOA

-Estefanía Acosta

-Matías Alzamendi

-Analía Soledad Báez

-Marianela Corvalán

-Laura Paola Dusserrat

-Eliana Soledad Fiorenza

-Natalia Elizabeth Foulex

-Mauricio José Iarussi

-Lucas David Iturralde

-Dardo Andrés López

-Gladys Noemí Mender

-Marianela Ayelén Millas

-Brenda Melisa Sor

-Susana Adelina Sorondo

-Juana Alejandra Blanco

-Silvina Gabriela Larre

Cupo reservado para discapacidad

-Joselina Ribera

-Cristina Soledad Merlos

-Claudia Magalí Sombra

Cabe señalar que además se conformó un registro de suplentes para cubrir eventuales bajas de titulares que pudieran producirse una vez reevaluados los requisitos, donde se verificará nuevamente el cumplimiento de todos los criterios establecidos -entre ellos, ingresos familiares y ausencia de titularidad de inmuebles-. Se recuerda que en caso de detectarse incumplimientos, la adjudicación podrá ser revocada.

Por consultas, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Tierra y Hábitat los días viernes y lunes, en el horario de 8 a 14.

Palabras del Intendente

Previo a la concreción del sorteo, la escribana Voiscovich explicó el procedimiento, y el jefe comunal estuvo a cargo de las palabras de apertura, donde expresó que “para nosotros como gestión es un día muy importante. Tiene que ver con los ejes que planteamos antes de asumir y ahora que tenemos la posibilidad de administrar el estado Municipal lo estamos llevando adelante”.

En este sentido, se refirió a las premisas de integrar vinculada al transporte público con llegada a todo el Partido; de desarrollar respecto a los avances significativos como lo es el nuevo transformador energético fundamental para la industrial las pymes y el trabajo; de embellecer la ciudad y el de ordenar.

En el último punto el mandatario resaltó que “no pretendemos que los que accedan a los lotes sean amigos de o conocen a… como ha funcionado muchas veces o como en otros tiempos se daba información del municipio donde estaban los lotes fiscales y se iban tomando. Maneras desordenadas e injustas con un montón de familias que trabajan y tratan de proyectar su futuro”.

“Nosotros desterramos ese tipo de prácticas políticas y lo que hacemos es poner en orden lo que tiene el Municipio en disposición para su comunidad” - agregó.

Finalmente, Sombra señaló que “se hizo un relevamiento para que el acceso a la tierra sea justo y equitativo con familias que comprendan el valor que tiene tener un lote y poder pagarlo a través del estado porque es una cadena que se tiene que retroalimentar para poder seguir comprando lotes y poder seguir sorteando y otorgándoselas a las familias para que puedan desarrollar un futuro digno en nuestra comunidad”.