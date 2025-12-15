Inversiones para hospitales municipales y CAPS

Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.
Durante la jornada de hoy, en la Oficina de la Secretaría de Salud, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública destinada a la provisión de oxígeno medicinal a granel y en tubos compactos, dióxido de carbono y nitrógeno, además del servicio de alquiler y acarreo.
La contratación tendrá como destino los hospitales municipales Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, Hospital Municipal Dr. Casellas Sola, Hospital Municipal Dr. Horacio Ferro y la Dirección de Atención Primaria de la Salud, y cubrirá el período comprendido entre enero y junio de 2026.
En el proceso licitatorio se presentaron dos empresas. Air Liquide Argentina S.A. ofertó un monto de $468.188.179,20, mientras que Praxair Argentina S.R.L. presentó una propuesta por $582.915.800,00. Ambas ofertas fueron elevadas a la Comisión Evaluadora para su correspondiente análisis.
Del acto participaron el secretario de Salud, Hernán Combessies; el jefe de Compras, Juan Rampoldi; y representantes de las firmas oferentes.
Esta inversión forma parte de las acciones destinadas a garantizar el normal funcionamiento y el abastecimiento de insumos esenciales en los efectores de salud municipales y en los Centros de Atención Primaria.
Fue este jueves en horas del mediodía.
Se realizaron operativos de salud
Para el uso de las piletas municipales.
Asumieron los nuevos concejales de Azul
Furiasse asumió como Presidente del Concejo Deliberante.
Este lunes juraron los nuevos senadores bonaerenses: Laurini, Pisano y Díaz.
La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para suspender el Decreto de Emergencia Económica.
Accidente de tránsito en 25 de Mayo y Mendoza.
El hecho ocurrió en Azul.
Agentes del SPB asistieron a las víctimas.
Fue este jueves en horas del mediodía.
Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.
Se desarrollaron en la vecina ciudad de Cacharí.
El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Buscan garantizar el abastecimiento de gases medicinales en hospitales municipales y CAPS