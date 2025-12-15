Inversiones para hospitales municipales y CAPS

Durante la jornada de hoy, en la Oficina de la Secretaría de Salud, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública destinada a la provisión de oxígeno medicinal a granel y en tubos compactos, dióxido de carbono y nitrógeno, además del servicio de alquiler y acarreo.

La contratación tendrá como destino los hospitales municipales Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, Hospital Municipal Dr. Casellas Sola, Hospital Municipal Dr. Horacio Ferro y la Dirección de Atención Primaria de la Salud, y cubrirá el período comprendido entre enero y junio de 2026.

En el proceso licitatorio se presentaron dos empresas. Air Liquide Argentina S.A. ofertó un monto de $468.188.179,20, mientras que Praxair Argentina S.R.L. presentó una propuesta por $582.915.800,00. Ambas ofertas fueron elevadas a la Comisión Evaluadora para su correspondiente análisis.

Del acto participaron el secretario de Salud, Hernán Combessies; el jefe de Compras, Juan Rampoldi; y representantes de las firmas oferentes.

Esta inversión forma parte de las acciones destinadas a garantizar el normal funcionamiento y el abastecimiento de insumos esenciales en los efectores de salud municipales y en los Centros de Atención Primaria.