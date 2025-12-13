Operativos de control y secuestro de motos por ruidos molestos

El creciente malestar de los vecinos de la localidad de Cacharí por los ruidos molestos provocados por motocicletas derivó en la intensificación de controles vehiculares durante los últimos días.

En este marco, personal de la Subcomisaría de Cacharí llevó adelante operativos organizados de manera conjunta con agentes de Tránsito del municipio. Se realizaron operativos de interceptación vehicular, identificación de personas, requisas y prevención de delitos y faltas en general, bajo la modalidad de “operativos móviles de prevención de delitos y controles en general”.

Como resultado de estos procedimientos, en las últimas horas se procedió al secuestro de ocho vehículos que infringían la Ley 24.449 y sus modificatorias. Las actuaciones contravencionales correspondientes quedaron a cargo del Juzgado de Faltas de Azul.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que estos controles continuarán desarrollándose con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y el descanso de los vecinos, atendiendo a los reclamos reiterados de la comunidad.