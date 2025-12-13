Operativos de control y secuestro de motos por ruidos molestos

Agentes del SPB asistieron a las víctimas.
El creciente malestar de los vecinos de la localidad de Cacharí por los ruidos molestos provocados por motocicletas derivó en la intensificación de controles vehiculares durante los últimos días.
En este marco, personal de la Subcomisaría de Cacharí llevó adelante operativos organizados de manera conjunta con agentes de Tránsito del municipio. Se realizaron operativos de interceptación vehicular, identificación de personas, requisas y prevención de delitos y faltas en general, bajo la modalidad de “operativos móviles de prevención de delitos y controles en general”.
Como resultado de estos procedimientos, en las últimas horas se procedió al secuestro de ocho vehículos que infringían la Ley 24.449 y sus modificatorias. Las actuaciones contravencionales correspondientes quedaron a cargo del Juzgado de Faltas de Azul.
Desde las fuerzas intervinientes señalaron que estos controles continuarán desarrollándose con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y el descanso de los vecinos, atendiendo a los reclamos reiterados de la comunidad.
Tres policías heridas en un siniestro vial en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
Las tres mujeres fueron internadas en el nosocomio.
El conductor de un camión falleció en el siniestro.
El caso quedó esclarecido.
Informaron que la investigación seguirá en curso.
Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Asumieron los nuevos concejales de Azul
Furiasse asumió como Presidente del Concejo Deliberante.
Un joven fue aprehendido tras sustraer dinero de una camioneta.
Accidente de tránsito en 25 de Mayo y Mendoza.
El hecho ocurrió en Azul.
Se realizaron operativos de salud
Para el uso de las piletas municipales.
Fue este jueves en horas del mediodía.
Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.