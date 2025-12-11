Azul participó del lanzamiento del programa provincial “Minería 2.0”

Se realizaron operativos de salud
Este mediodía, en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de “Minería 2.0”, el nuevo programa impulsado por la Subsecretaría de Minería de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a modernizar el sistema minero bonaerense mediante herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia administrativa y optimizar los procesos de fiscalización en territorio.
El acto tuvo lugar en el edificio Sergio Karakachof de la Universidad Nacional de La Plata y estuvo encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Minería, Laura Delgado; y técnicos del área, quienes presentaron las principales características del proyecto.
En representación de Azul, participó el intendente Nelson Sombra, quien fue invitado a integrar la mesa principal dado que el distrito es considerado uno de los partidos mineros más relevantes de la Provincia. También estuvo presente el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.
Desde el gobierno provincial destacaron que el software de “Minería 2.0” será una herramienta clave para los municipios, ya que permitirá mejorar el manejo de la información, agilizar habilitaciones y avanzar en la geo-referenciación de canteras, contribuyendo a una gestión más ágil y segura.
Luego del lanzamiento, los funcionarios azuleños mantuvieron una reunión con autoridades provinciales para abordar distintas temáticas vinculadas a la actividad minera en el distrito. Además, dialogaron sobre la posibilidad de implementar en Azul la Tecnicatura en Minería, como una alternativa de formación para fortalecer el desarrollo local del sector.
